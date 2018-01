Pelo direito de blogar; italianos fazem greve de posts - Link - Estadão

Guido Scorza: “o parlamento apresentou o projeto porque os blogueiros constituem uma ameaça ao poder”

Foi através do silêncio que os blogueiros italianos conseguiram fazer suas vozes serem ouvidas. Diante de um projeto de lei conhecido como Decreto Alfano, que obrigaria qualquer gestor de qualquer site na internet a retificar informações diante do pedido de qualquer cidadão em até 48 horas, sob pena de multa de 10 mil euros, os autores de blogs de Itália se organizaram e ficaram mudos por 24 horas. No dia 14 de julho deste ano, eles deixaram seus blogs sem atualizar e foram às ruas, de mordaça, para protestar contra o Decreto Alfano. Guido Scorza, blogueiro do guidoscorza.it, um dos idealizadores do protesto Diritto alla Rete, explicou ao Link detalhes do episódio e como os blogueiros se organizaram contra uma possível ameaça à sua liberdade de expressão.

Por que vocês são contra o decreto Alfano?

O projeto de lei quer inserir na legislação uma norma através da qual todo mundo que for gestor de um site na internet (blog, canal no YouTube, perfil no Facebook etc) tem a obrigação de modificar dentro de 48 horas qualquer informação publicada, se ela for considerada inexata por qualquer pessoa, e essa pessoa requisitar a alteração da informação. A falta de cumprimento da lei dá ao gestor do site uma multa de 10 mil euros. A ideia base do novo projeto de lei é estender a qualquer um que difunda informação pela rede a obrigação de retificação que, na Itália, existe atualmente para os jornais e telejornais. É óbvio, todavia, que normalmente um blogueiro não dispõe de tempo, nem de organização e nem de recursos financeiros para responder rapidamente a um eventual pedido de retificação, avaliar se o requisitante tem mesmo direito à retificação e, eventualmente, publicá-la. Se o decreto Alfano virasse lei, portanto, muitos blogueiros fechariam as portas e a rede deixaria de ser um espaço livre para manifestação do pensamento.

Como essa lei pode influenciar o blogueiro comum, que tem um site menor?

Infelizmente, o projeto impõe a mesma obrigação a qualquer gestor de um site na internet, sem levar em consideração o conteúdo tratado. Blogueiros que falam sobre esportes, tecnologia ou economia, portanto, podem receber um pedido de retificação, e em caso de não-atendimento, está condenado a pagar a sanção monetária, acabando assim forçado a sair do ar!

Por que você acha que um legislador proporia um projeto de lei com esse teor? Com qual objetivo?

Na Itália, nesta fase histórica, há tentativas constantes e espalhadas de limitar o uso da rede tal qual meio de difusão de ideias, opiniões e informações, porque a internet, diferentemente dos jornais, do rádio e da televisão, é muito difícil de controlar. O poder político – como em muitos outros países do mundo – tem necessidade de poder contar com o controle da mídia. Os blogueiros constituem uma ameaça para o governo porque através da rede podem contar ao mundo inteiro o que realmente acontece em nosso país.

Quais têm sido as repercussões do ‘silêncio’ entre a população e a mídia?

O protesto teve muito eco nos grandes meios italianos (jornais, rádio e TV), o que prova que eles compartilham ao menos dos objetivos, e que compreenderam bem que o objeto da batalha era e é que a liberdade de informação seja exercida por toda a parte, de qualquer forma e por qualquer pessoa. O jornais, salvo exceção, e ainda mais os jornalistas, neste momento, sentiram que estava em risco sua própria liberdade de exercer a profissão, porque a política tende a influenciar de modo constante a linha editorial dos orgãos de informação.

A greve foi no dia 14 de julho. Naquele dia, nenhum blog que deriu a greve publicou nada?

O ‘silêncio’ durou 24 horas: no dia 14 de julho, muitos dos mais populares blogs italianos publicaram um post com o logo da manifestação e a notícia de sua participação.

Depois, na tarde do dia 14 de julho, nos encontramos em Roma, na Piazza Navona, para que nossa voz fosse ouvida pela imprensa. Antes e depois de 14 de julho

todos os blogueiros escreveram o que achavam do projeto de lei e se manifestaram. É uma manifestação transversal, à qual aderiram jornalistas, associações de consumidores, políticos e partidos políticos alé, é claro, de blogueiros e usuários comuns.

Como vocês acham que a manifestação vai afetar a aprovação (ou não) do projeto de lei?

O slogan da manifestação é “um silêncio barulhento”. A ideia do ‘silêncio’ no dia 14 de julho era criar por um momento um forte impacto midiático: deixar o blog e sair às ruas com uma mordaça na boca, para fazer o parlamento entender que o projeto virasse lei, todos os cidadãos italianos se sentiriam amordaçados diante da impossibilidade de se manifestar abertamente. O parlamento ainda não votou o projeto, então não sei se nossso ‘silêncio barulhento’ foi escutado: espero e acredito que sim.

Aqui no Brasil, houve um projeto de lei com intenções semelhantes (no que tange a cercear liberdades na internet). Houve manifestações, também por parte dos blogueiros. O que tem mais efeito: o silêncio barulhento ou o barulho por si só?

Francamente, acredito que não haja uma ‘solução melhor’ para manifestar o próprio pensamento. O importante é fazer de um modo que o motivo do protesto seja escutado e entendido nos palácios onde reside o poder. A internet, deste ponto de vista, é o instrumento mais extraordinária da história da democracia: enquanto for possível utilizá-la abertamente, os cidadãos de todos os países do mundo podem discutir, confrontar-se e organizar manifestos de todos os gêneros que, em muitos casos, podem forçar os governos a reverem suas próprias decisões.