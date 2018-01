Pensadores discutem dez anos de cibercultura - Link - Estadão

Pensadores discutem dez anos de cibercultura

Está rolando em Santos, no litoral paulista, o Cibercultura 10+10, debate estrelado em comemoração aos dez anos da tradução do livro Cibercultura, de Pierre Lèvy, no Brasil. Para discutir os dez anos que passaram e os dez que estão por vir, estão aqui o próprio Pierre Lèvy e alguns dos maiores pensadores de cultura digital do País: Gilberto Gil, André Lemos, da UFBA, Sérgio Amadeu, da Cásper Líbero, Laymert dos Santos, da Unicamp, e Alfredo Manevy, do ministério da Cultura.

01/10/2009 | 13h29

Por Tatiana de Mello Dias - O Estado de S. Paulo