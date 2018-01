Pentágono tem acesso à internet interrompido - Link - Estadão

Porta-voz diz que interrupção na conexão aconteceu por falhas técnicas e não por ‘atividades maliciosas’

WASHINGTON – Um número não-especificado de funcionários do Departamento de Defesa dos Estados Unidos na região de Washington D.C. e no meio-oeste do país tiveram seu acesso público à internet interrompido por quase três horas na quinta-feira, 1º, por conta de problemas técnicos, disse uma porta-voz do departamento nesta sexta-feira.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A interrupção não foi causada por atividades maliciosas, disse a porta-voz, a Tenente-Coronel da Força Aérea April Cunningham. Ela disse que as redes estão de volta e operando em sua capacidade regular.

Usuários do Departamento de Defesa foram desconectados “devido a questões técnicas em três dos gateways (do Departamento de Defesa) que realizam a interface com os pontos de acesso comerciais à internet”, disse Cunningham, por e-mail.

A Agência de Segurança de Defesa de Informação, que faz parte do departamento, se uniu a vendedores comerciais e a “parceiros de missão” para redirecionar o tráfego do Departamento de Defesa e para mitigar a questão até que os problemas técnicos fossem resolvidos, ela disse.

O número de pessoas afetado pela interrupção não é conhecido, “mas é estimado em milhares, dada a quantidade de empregados do Pentágono”, disse Cunningham à Reuters.

/ REUTERS