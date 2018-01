Perdas da indústria no IPO do Facebook chegam a US$ 200 milhões - Link - Estadão

NOVA YORK – As perdas dos bancos e corretoras devido à fracassada estreia do Facebook no mercado na bolsa Nasdaq há aproximadamente um mês pode ser maior do que US$ 200 milhões , disse Thomas Joyce, presidente-executivo da Knight Capital Group, nesta quinta-feira.

A Nasdaq afirmou na quarta-feira que iria oferecer US$ 40 milhões em dinheiro e em descontos para clientes afetados na estreia do Facebook.

“Na melhor das hipóteses, é decepcionante”, disse Joyce do plano durante uma conferência em Nova York. “A Nasdaq tem que chegar a outro número”.

A Knight, que foi um dos formadores de mercado na oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês) do Facebook, afirmou que, sozinho, o grupo perdeu mais de US$ 35 milhões devido às falhas da Nasdaq.

