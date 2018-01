Perdas da Sony com invasão hacker passarão de US$ 200 mi - Link - Estadão

FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

WASHINGTON – A Sony Pictures deve perder cerca de US$ 200 milhões por causa do ataque hacker que sofreu em retaliação ao filme A Entrevista, que teve o lançamento suspenso nos Estados Unidos, avaliaram analistas nesta segunda-feira ao Hollywood Reporter.

Além do custo de produção, US$ 44 milhões, é preciso somar o de promoção do filme e as despesas associadas à atualização e mudanças em todo seu sistema de informação.

Esse número ainda deve aumentar com os processos que já começaram a ser abertos por ex-funcionários da companhia por causa do vazamento de seus dados pessoais.

Mas não se trata só de um prejuízo econômico. O valor dos estúdios poderia cair muito mais devido a falta de confiança provocada com a gestão realizando da crise, especialmente depois de o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, criticar o cancelamento da estreia do filme, prevista para o dia de Natal.

No fechamento da bolsa na sexta-feira, as ações de Sony acumulavam queda de 4,9% desde que o ataque se tornou público, em 24 de novembro.

A esses problemas se unem As dificuldades empresariais que a companhia atravessa há meses devido a pressão do investidor Daniel Loeb, que queria assumir o controle do estúdio.

/EFE