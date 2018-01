Perdeu ou roubaram seu Android? O Google acha para você - Link - Estadão

SÃO PAULO – Anteriormente, se um celular Android fosse perdido ou roubado, era necessário entrar no gerenciador de dispositivos do Google para descobrir o local exato do smartphone. Agora, porém, esta tarefa está mais fácil de ser realizada.

Se você perder seu dispositivo móvel com Android, basta entrar no Google e digitar ‘find my phone’. Imediatamente, um mapa aparecerá com a localização exata do seu celular e a opção de fazê-lo tocar alto e ininterruptamente.

Para que o recurso funcione corretamente, o Google precisa estar em inglês e o celular precisa estar ligado e conectado em uma rede Wi-Fi ou em uma rede móvel.

Caso você queira fazer outras coisas com seu smartphone, basta clicar no mapa. Assim, as opções de bloquear o telefone, mudar a senha, colocar uma opção de telefone para que a pessoa que está com o aparelho retorne e até colocar alguma mensagem na tela de bloqueio.