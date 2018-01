Pergunte a um Nobel - Link - Estadão

Os vencedores do Prêmio Nobel deste ano vão responder a perguntas dos internautas pelo YouTube e pelo perfil da instituição no Facebook. A organização da Fundação Nobel abriu na quarta-feira, 20, espaço para que os usuários enviem as perguntas — de preferência em vídeo. Elas podem ser feitas até o dia 1º de novembro.

Quem se interessar também pode votar nas perguntas favoritas e que gostariam que fossem respondidas pelos vencedores da premiação anual. Os premiados vão responder às perguntas também em vídeo a partir de dezembro.

Participam do projeto os vencedores do Nobel de Literatura (Mario Vargas Llosa), de Física (Andre Geim e Konstantin Novoselov), de Química (Richard F. Heck, Ei-ichi Negishi e Akira Suzuki) e de Economia (Peter A. Diamond, Dale T. Mortensen e Christopher A. Pissarides).

A instituição disse em comunicado que, devido a situação atual, o chinês Liu Xiaobo — vencedor do Nobel da Paz que está preso e na China — e o britânico Robert Edwards, de 85 anos, — pioneiro da técnica de fertilização in vitro e vencedor do Nobel de Medicina — não vão participar da inciativa que busca aproximar os premiados, suas obras e descobertas científicas ao público em geral.