Pergunte ao guru do Google Talk - Link - Estadão

O Google lançou mais uma forma de seus usuários acessarem informações e serviços providos por seu buscador. Ainda em fase experimental, o Google Talk Guru é um chatbot (um robô para serviços de mensagens instatâneas) que responde a perguntas e mostra resultados de busca em tempo real para o usuário pelo Gtalk.

—-

O robô não simula conversas, apenas responde a comandos pré-definidos (veja na tabela abaixo, feita pelo próprio Google). Dentre as informações que podem ser conseguidas pelo serviço estão resultados de jogos, previsão do tempo, definições do dicionário, conversões de medidas, traduções, cálculos matemáticos, além das buscas na web. O guru só entende inglês e não pesquisa termos em outras línguas (exceto na função de tradução).

Para usar, basta adicionar o e-mail guru at googlelabs.com ao Gtalk. O Guru aparecerá na lista de contatos como qualquer outro amigo e é só começar a perguntar. O serviço pode ser especialmente útil para quem possui um celular com Android e tem o costume de deixar o serviço de mensagens instantâneas aberto — é uma forma mais rápida e intuitiva de conseguir informações simples.

Em fevereiro, o Google comprou a startup Aardvark, criadora de um serviço de busca social, em que os usuários fazem perguntas e recebem respostas imediatas que seus amigos ou de amigos de seus amigos. O acordo começou a ser discutido em dezembro do ano passado e foi fechado em US$ 50 milhões.