Peritos pedem o fim de celulares nos carros - Link - Estadão

O conselho de segurança na direção dos Estados Unidos levanta uma campanha pedindo a proibição do uso de celulares em automóveis

Peritos em segurança dos Estados Unidos convocaram nesta terça-feira, 13, um chamado nacional visando acabar com o envio de mensagens SMS e chamadas por celulares durante a direção, uma proibição que incluiria certos aplicativos que independe do uso das mãos, cada vez mais comuns em carros.

—-

A recomendação da National Transportation Safety Board – entidade responsável pela investigação de acidentes no país – vai além das medidas propostas ou impostas por órgãos reguladores dos EUA até hoje, que também proibem as práticas de uso de aparelhos móveis ao volante.

“Quando se trata da utilização de dispositivos electrônicos, pode parecer como se fosse uma chamada rápida ou um texto rápido ou um tweet, mas acidentes acontecem num piscar de olhos”, disse a presidente da NTSB, Deborah Hersman. “Nenhum e-mail, nenhum SMS, nenhuma chamada vale uma vida humana.”

Mais de três mil pessoas foram mortas em acidentes causados por distrações ao volante nos EUA em 2010, de acordo o Departamento de Transportes.

A recomendação surge após reações gerados por um acidente no Missouri que matou duas pessoas no ano passado causado por um homem envia mensagens enquanto dirigia.

O Departamento de Transportes promoveu uma campanha sobre o tema sob o nome do secretário Ray LaHood que incluiu proibições limitadas para funcionários federais e caminhoneiros.

O Departamento levantou questões sobre as distrações durante a direção e sobre tecnologia “hands-free” para fabricantes de automóveis, mas não baixou proibições ou exigiu que a indústria pare de embutir essas tecnologias nos veículos novos.

/ REUTERS