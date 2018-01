Pernambuco ganha internet de até 100 mega - Link - Estadão

Para a expansão de seu serviço de banda larga, a Oi investiu em infra-estrutura de rede que utiliza as tecnologias ADSL2+, VDSL2, e fibra ótica. As velocidades oferecidas ao usuário agora vão de 2 mega (com mensalidades de R$ 60) aos novíssimos 100 mega (R$ 530), e a Oi espera atender ao crescimento da demanda residencial com novos planos intermediários de 14 e 20 mega (R$ 110 e R$ 200, respectivamente). O Velox Ultra deve chegar aos outros estados atendidos pela Oi, de acordo com a demanda, até o fim do ano.