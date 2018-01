Perón: robótico; gigantesco e online - Link - Estadão

O caudilho que virou videogame

Por Ariel Palácios

“Na “Peronósfera” (o mundo peronista na web) já é possível jogar com o próprio defunto general e presidente Juan Domingo Perón em diversos games online. Um dos jogos é o “Rise and fall of Mecha-Perón” (Ascenção e queda de Mecha-Perón) que obteve o primeiro lugar em um peculiar concurso – o “Codear” – organizado pela Associação de Desenvolvedores de Videogames da Argentina. O concurso tinha como premissa inventar jogos informáticos nos quais Perón fosse o personagem central.

A trama do jogo é esta: cientistas malucos japoneses construíram um robô gigante em 1945, logo após perder a guerra. E, aproveitaram que Perón estava despontando na distante América do Sul e decidiram que o robô teria sua cara, em sua homenagem.”

