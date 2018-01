Perseguido por um fã - Link - Estadão

O criador do Facebook, Mark Zuckerberg, conseguiu uma ordem temporária de distanciamento contra Manukonda Pradeep, um homem de 31 anos que, segundo o jovem bilionário, tinha enviado mensagens de ameaças ao seu perfil no Facebook e até mesmo tentou entrar em sua casa.

—-

Aparentemente Manukonda tentou entrar em contato diversas vezes com Zuckerberg pelo Facebook e enviou cartas e flores para a sua casa, pedindo ajuda para resolver um problema que o acusado considerava de grande importância, relatou o site de notícias de celebridades TMZ.

“Por favor, preciso da sua ajuda. Realmente preciso de você, por favor, me responda antes que seja tarde demais para nós dois. Devo minha vida a você e estou a seu serviço, disposto a morrer por você, não são só palavras, digo de coração”, foram algumas das frases usadas por Manukonda ao se dirigir ao cofundador do Facebook.

O homem chegou até mesmo a tentar entrar na casa de Zuckerberg, que mora no Estado da Califórnia (EUA), e foi detido por um segurança encarregado pela vigilância da residência.

Depois do ocorrido, Mark Zuckerberg decidiu solicitar uma ordem de distanciamento em um tribunal do condado de Santa Clara (norte da Califórnia), que foi concedida, segundo confirmou o diretor do Facebook Barry Schnitt à rede de televisão norte-americana NBC.

Segundo o TMZ, o juiz ordenou que o homem fique há pelo menos 274 metros de distância de Mark, sua irmã Randi e sua namorada Priscilla Chang até a próxima audiência no fim de fevereiro.

/ EFE