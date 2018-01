Personagens da mitologia Final Fantasy saem no tapa em novo game - Link - Estadão

Como parte das comemorações dos 20 anos da série Final Fantasy – e para garfar o dinheiro dos fãs ávidos – a Square-Enix lançou Final Fantasy Dissidia, um novo game de luta para o PSP que reúne heróis e vilões de toda a mitologia de Final Fantasy.

O game para PSP tenta conectar todos os universos paralelos de Final Fantasy reunindo os heróis para deter uma ameaça que pode aniquilar todos os diferentes universos tocados pela saga. Alguém na Square-Enix gosta mesmo de quadrinhos, pois o jeitão da trama lembra muito o clássico Crise nas Infinitas Terras, da DC. Ou os heróis aprendem a confiar uns nos outros, ou os vilões dominarão o universo.

A história do game serve apenas para justificar o crossover. É um prato cheio para os fãs, mas em alguns momentos fica difícil entender como personagens fracos, como Zidane de Final Fantasy IX, pode estar no mesmo patamar que Cloud (FFVII) ou Squall(FFVIII).

A Square-Enix adora jogos de luta. Ela já havia se aventurado no PlayStation original com a série Tobal e Ergheiz. Tobal foi um jogo de luta honesto, cujo principal atrativo era o uso do recém-lançado controle analógico do PSone. Ergheiz foi feito para capitalizar em cima do estrondoso sucesso de Final Fantasy VII. Os personagens se enfrentavam em um ringue de luta. Os gráficos ruins e a mecânica de combate pavorosa enterraram o jogo no mais profundo esquecimento.

A movimentação e a entrada dos comandos funciona muito bem com o direcional diminuto do PSP. Em vez de apelar para sequências de comandos direcionais, como Street Fighter IV, Dissidia usa combinãções de direcional e botões para deflagar os golpes. Por exemplo, ao se manter pressionado o direcional para a direção do oponente e aperta um botão, um golpe especial acontece. Isso deixa o combate muito mais simples. Em vez de brigar com os controles, o jogador só precisa se concentrar na estratégia de luta.

Além do modo de jogo clássico, luta um contra um, Dissidia conta com um modo estratégico, que mescla elementos de RPG com luta. Você aparece em um tabuleiro, parecido com um de xadrez, e precisa decidir os passos do personagem. Nesse modo, a maioria dos combates acontece contra personagens genéricos, mas ao final de cada estágio há uma batalha com um chefão da série.

Enfrentar Sephiroth, o vilão de FFVII, é sensacional. A dublagem dos personagens está impecável, o visual, muito bem cuidado e todo o jeitão da série foi capturado com fidelidade.

A surpresa final de Dissidia é o modo de combate RPG. Em vez de controlar o game como um jogo de luta, existe a opção de controle por menus, exatamente como na série de RPGs.

Final Fantasy Dissidia é um tremendo tributo aos fãs fanáticos pela série de RPGs. A jogabilidade é boa, mas jogar sozinho, tanto no modo história quanto no modo arcade, é um pouco repetitivo. Contra um amigo, que precisa ter um PSP com o game para jogar contra, o nível do desafio melhora bastante. Não é o melhor jogo de luta para PSP, mas o valor sentimental agregado para quem jogou os RPGs é imbatível.

No Brasil, o jogo é vendido por R$ 250, em média.

[kml_flashembed movie="http://www.youtube.com/v/fCh4verGxf0" width="425" height="344" wmode="transparent" /]