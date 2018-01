Pesquisa do Google agora 'fala' português - Link - Estadão

FOTO: Divulgação/Google FOTO: Divulgação/Google

SÃO PAULO – O sistema de pesquisas do Google agora entende o usuário e oferece resultados para pesquisas feitas em alto e bom português. Uma atualização do aplicativo do Google para os sistemas iOS, da Apple, Android e Chrome permite fazer buscas a partir de perguntas completas feitas em português, sem precisar digitar nenhuma letra. O sistema usa tecnologias de reconhecimento e síntese de voz para reconhecer as perguntas.

O recurso é acionado quando o usuário toca o ícone de um microfone no navegador ou aplicativo. O sistema entende perguntas corriqueiras como quantas calorias há em um alimento, se um determinado time de futebol venceu a última partida ou o elenco de um filme.

A nova versão do buscador é capaz de compreender perguntas mais simples e feitas com expressões menos formais como “vai chover amanhã?”. Já os motoristas podem pesquisar rotas, tempo de viagem até um destino ou o melhor trajeto de acordo com as condições do trânsito.

O novo sistema de buscas também é capaz de refinar uma busca baseada em uma pergunta anterior, como em um diálogo. Ao pesquisar uma celebridade pelo seu nome, por exemplo, o usuário então pode fazer uma nova pergunta para saber algum detalhe mais específico sobre ela, como, por exemplo, se ela tem filhos, irmãos ou quem são os pais da pessoa.

O Google fez uma lista de exemplos de perguntas:

Quantas calorias tem uma maçã?

Como está o trânsito até o Pacaembu?

O Palmeiras ganhou o último jogo?

Quem inventou o telefone?

Vai chover amanhã?

Qual é o elenco de Faroeste Caboclo?

Qual é a duração do filme Era Do Gelo 4?

Getúlio Vargas morreu de quê?