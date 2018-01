Pesquisa do Nielsen comprova: adolescentes não gostam do Twitter - Link - Estadão

Embora muitas análises tenham sido feitas com base apenas do relatório do garoto, o instituo Nielsen de pesquisas divulgou nesta quarta um estudo que comprova que apenas 16% dos usuários do Twitter tem menos de 25 anos.

Esse resultado leva a questão a um patamar superior, já que a faixa etária que mais usa o Twitter é de jovens adultos, acima dos 25. A grande dúvida – entender porque adolescentes não se identificam com uma ferramenta que, em teoria, tem todos os elementos dinâmicos da web ao qual eles estão acostumados, e como isso pode afetar o Twitter no futuro.

No relatório divulgado pela Morgan Stanley, o principal motivo dado pelo garoto para o não-uso do Twitter é a necessidade de enviar mensagens de texto, que custam dinheiro. Além disso, se eles têm poucos seguidores, ficam mais desmotivados ainda, já que têm a impressão que ninguém lê o que eles falam.