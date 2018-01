Pesquisa indica que brasileiros preferem notícias no papel - Link - Estadão

Segundo Datafolha, versão impressa dos jornais é 46% mais popular que a eletrônica

Um total de 73 milhões de brasileiros prefere os jornais em sua edição impressa para se manterem informados, 46% mais que os 50 milhões que escolheram o formato eletrônico. Os números são de uma pesquisa do instituto Datafolha divulgada neste domingo.

O estudo foi elaborado em março e abril deste ano, com entrevistas realizadas em 179 cidades de todo o país. Segundo ele, a televisão aberta continua como a favorita da população para acompanhar as notícias, com 90% do total.

A pesquisa, divulgada pelo jornal Folha de S. Paulo, revela também que 21 milhões de pessoas leem jornais todos os dias.

Segundo a enquete, que tem uma margem de erro de dois pontos percentuais, o acesso a internet estagnou no país e, após registrar um crescimento ininterrupto entre 2003 e 2010, se situou em 46% do total em 2011.

O estudo destaca a dificuldade e pouca rentabilidade para as operadoras da internet em dispor de infraestrutura em áreas afastadas dos núcleos urbanos e a concentração do mercado em poucos provedores como as causas principais da estagnação.

