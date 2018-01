Pesquisa indica que Facebook é a rede social favorita dos jovens - Link - Estadão

LEGENDA. FOTO: Reuters LEGENDA. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – Desde o ano passado o futuro do Facebook tem sido posto em xeque. Pesquisas e matérias na imprensa internacional indicavam que a rede social estava sendo abandonada maciçamente por usuários jovens dos EUA, que estariam interessados em serviços mais privados, como os aplicativos de mensagens Snapchat e WhatsApp. Uma pesquisa divulgada na terça-feira, 24, pelo Instituto Forrester Research, no entanto, indica o oposto.

O levantamento, realizado com 4.517 adolescentes entre 12 e 17 anos nos EUA, aponta que a rede social favorita desse público é o Facebook. Mais de 75% dos jovens participantes do estudo usam a rede social, um número maior do que o de outras redes como Instagram, WhatsApp e Snapchat – o último, considerado a maior ameaça ao Facebook até hoje. A base de usuários jovens do Facebook só não é maior do que a do YouTube.

A maioria dos entrevistados (57%) afirmaram que essa é a rede social que eles mais usam e 46% dizem estar usando Facebook por mais tempo do que há um ano, enquanto 35% discordaram dessa afirmação.

Para o Forrester Research, o aumento do uso de smartphones pode intensificar o uso da rede social por jovens. A pesquisa indica que aqueles que usam smartphones passam duas vezes mais tempo na plataforma do que aqueles que não usam smartphones. Como o uso desse tipo de aparelho cresce significantemente quando os adolescentes ficam mais velhos, o instituto de pesquisa acredita que jovens com 12-13 anos provavelmente usarão mais o Facebook quando tiverem 16-17 anos.

Autenticidade

O estudo divulgado hoje contradiz outras pesquisas de institutos conceituados que apontavam um declínio no uso de Facebook por jovens. É o caso de uma pesquisa do Pew Internet Research que apontava menor interesse dos jovens pela rede social. Outro estudo, financiado pela União Europeia, também apontava menor uso da rede pelos jovens.

O Forrester Research afirma, porém, que o estudo não foi financiado pelo Facebook. Segundo o Wall Street Journal, um dos autores do estudo, Nate Elliott, tem sido um crítico dos anúncios no Facebook. Sua lista de publicações no Forrester Reseach, por outro lado, mostra que ele já conduziu um estudo com o título “Use o Instagram agora” – o aplicativo de fotos também pertence ao Facebook.