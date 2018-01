Peter Thiel diz que Vale do Silício será centro da economia dos EUA na próxima década - Link - Estadão

FOTO: Divulgação/TechCrunch FOTO: Divulgação/TechCrunch

SÃO FRANCISCO – Peter Thiel faz parte do grupo de investidores mais respeitados do Vale do Silício. O cofundador do PayPal foi um dos primeiros investidores do Facebook e tem um faro apurado para negócios promissores. Já colocou dinheiro no LinkedIn, Yelp, Quora, entre outros negócios. No Brasil, seu fundo Valar Ventures já apostou nas startups Oppa, que vende móveis pela internet, e Descomplica, que oferece cursos online para o Enem.

Por todo esse currículo a sua fala no palco do TechCrunch Disrupt na segunda-feira, 8, soou como profecia. Para Thiel, o Vale do Silício será o centro da economia americana nas próximas duas décadas. “Depois da crise de 2008, o Vale do Silício se tornou o lugar para o qual ir. Não quero fazer muito barulho em cima disso, mas (o Vale do Silício) é o lugar para onde se deve ir nos próximos 10 ou 20 anos”, afirmou.

Thiel aproveitou a apresentação no TechCrunch para tweetar pela primeira vez (sim, é sério). Seu primeiro tweet não usou nem metade dos 140 caracteres. Tratou-se apenas do título e um link para comprar seu novo livro na Amazon, Zero to One: Notes on Startups, or How to Build the Future (Do zero a um: notas sobre startups, ou como construir o futuro, em tradução literal), no qual fala que o progresso pode ser obtido em qualquer indústria ou ramo de negócios e afirma que o próximo Bill Gates será quem conseguir criar um tipo de negócio completamente novo.

Questionado sobre o que observa em uma startup antes de investir, disse que analisa o histórico dos empreendedores envolvidos e evita investir de imediato antes de sentir a consistência da empresa. “Vejo há quanto tempo (os empreendedores) trabalham juntos e se vão desistir no primeiro sinal de problema”, disse.