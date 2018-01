Petição na web pede para Apple criar emoji ruivo - Link - Estadão

SÃO PAULO – A Apple apresentou recentemente uma nova cartela de emojis a favor da diversidade, com variedade de tons de pele (em emoticons com humanos), e aspectos da cultura, como moedas de diferentes países e variadas formações de famílias. Mas esqueceu de um grupo: os ruivos.

A ausência de um emoji com cabelos laranja ou vermelho deixou os organizadores do site Ginger Parrot, especializado na cobertura de assuntos que envolvam ruivos, chateados. Eles decidiram criam uma petição no site Change.org pedindo que na próxima atualização do sistema iOS os ruivos sejam finalmente contemplados com um emoji que os represente.

“Ruivos naturais podem ser apenas 2% da população global, mas isso significa 138 milhões de iPhones”, diz trecho da petição, que até agora só teve pouco mais do que 2 mil assinaturas. Para quem quiser apoiar a causa, a petição está disponível no site Change.org