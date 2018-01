Peugeot estuda se tornar operadora de celular na Espanha - Link - Estadão

A filial da Peugeot na Espanha estuda a possibilidade de se tornar uma operadora de telefonia móvel virtual e ingressar no mercado de telecomunicações para oferecer serviços aos modelos de carro que usam serviços de celular integrados, de acordo com uma reportagem do jornal espanhol El País.

Operadoras virtuais são empresas de telefonia celular que não têm concessão de licenças de rádiofrequência e infraestrutura próprias. Elas alugam espectros, antenas e o serviço de operação de outras empresas de telecomunicações. No Brasil, este modelo não é comum, mas funciona na Europa e nos Estados Unidos.

Mais de 60 mil veículos do fabricante francês já contam com um serviço de telefonia integrado na Espanha. “Com este volume seria rentável converter-se em uma operadora de celular virtual com estas características”, afirmou ao El País o diretor geral da filial espanhola, Rafael Pietro.