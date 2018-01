PF investiga suposta invasão a email de Dilma - Link - Estadão

??? Hacker teria copiado 600 mensagens da presidente durante a campanha eleitoral

FOTO: Fabio Motta/AE

BRASÍLIA – A Polícia Federal irá investigar a suposta invasão por um hacker ao correio eletrônico pessoal da presidente Dilma Rousseff no ano passado, enquanto ela ainda era candidata do PT à Presidência, informou o Ministério da Justiça nesta quinta-feira.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

Segundo reportagem do jornal Folha de S.Paulo, publicada nesta quinta, 30, um hacker teria invadido o email pessoal de Dilma e copiado cerca de 600 mensagens recebidas por ela durante a campanha eleitoral.

O ataque teria sido possível após uma invasão ao site do Diretório Nacional do PT, que teria possibilitado o acesso a dados pessoais de petistas, apontou o jornal.

“O ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo, determinou a abertura de inquérito pela Polícia Federal para apurar a suposta invasão do correio eletrônico pessoal da presidenta Dilma Rousseff por hacker”, disse nota do Ministério da Justiça.

Dilma não deve se pronunciar sobre o assunto, informou a assessoria do Palácio do Planalto.

O PT confirmou a invasão ao seu site, ocorrida em abril do ano passado, no qual houve a instalação de um programa que invadia os computadores dos visitantes e copiava dados dos usuários. O partido, no entanto, disse que nenhum dado interno chegou a ser acessado.

Desde então, o sistema de segurança foi reforçado e nenhum outro ataque ocorreu, informou a assessoria de imprensa do partido.

/Hugo Bachega (Reuters)