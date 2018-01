Philips tem prejuízo no quarto trimestre - Link - Estadão

AMSTERDÃ – A Philips Electronics apurou prejuízo líquido de 160 milhões de euros no quarto trimestre de 2011, uma queda de 625 milhões de euros na relação anual, decorrente de menores ganhos nos setores de iluminação e cuidados com a saúde e da perda de 272 milhões de euros no segmento de televisores.

Já o lucro principal caiu 45% no trimestre, para 503 milhões de euros, em linha com a previsão da companhia, que está mais cautelosa com as perspectivas para 2012, especialmente na Europa.

O grupo holandês havia alertado os investidores de que o lucro seria significativamente menor em relação a um ano antes e que a empresa seria obrigada a incluir nos resultados os encargos pelo estoque que não conseguiu escoar por causa da fraca demanda na Europa.

“Nossos resultados do quarto trimestre foram impactados pelas fracas vendas na Europa, pelos adiamentos nas entregas de encomendas que já existiam no segmento de cuidados com a saúde e por medidas de ajuste no estoque e outros problemas operacionais na divisão de iluminação”, afirmou o presidente-executivo, Frans van Houten. “Estamos cautelosos quanto a 2012 por causa da incerteza na economia global, principalmente na Europa”.

Nesta segunda-feira, 30, a Philips anunciou vendas no quarto trimestre de 6,721 bilhões de euros, acima da previsão de analistas de 6,627 bilhões de euros, mas 3,4% abaixo do nível visto um ano antes.

