Piadas novas e aperfeiçoadas nos filmes - Link - Estadão

Eu gostava do Mystery Science Theater 3000. Passou na televisão de 1988 a 1999, e me fazia morrer de rir todas as vezes… são velhos filmes realmente horríveis, em geral ficção científica classe B. Na parte inferior da tela, viam-se as silhuetas de três sujeitos profissionais da gozação, conversando com a tela e desancando a feiura do filme e o desempenho dos atores.

Aquilo não poderia continuar para sempre. Ficou cada vez mais difícil para a equipe obter os direitos dos filmes dos quais queriam caçoar.

Como os integrantes do MST3K cult sabem muito bem, o problema foi resolvido de uma maneira genial com a criação do Rifftrax.com. A ideia é ter o filme – que pode ser alugado, baixado, à vontade. Eles fornecem os comentários hilariantes, na forma de um arquivo MP3 que você baixa (em geral por US$ 4) e roda enquanto assiste ao filme. Pronto, sem a questão dos direitos autorais!

Não há erro: o material do Rifftrax em geral é extremamente engraçado. Com a possibilidade de baixar um destes arquivos de áudio, dobra o número de filmes que vale a pena ver – porque desse jeito, você pode escolher à vontade um filme horroroso e se divertir à beça!

Entretanto, do ponto de vista técnico, o Rifftrax sempre foi uma dor de cabeça. Você precisa sincronizar o arquivo MP3 com o filme que está vendo. De vez em quando ocorre uma falta de sincronismo, e você pode recuperá-lo apertando rapidamente a tecla Pause.

A equipe do Rifftrax tentou resolver o problema com um software adequado. Se você pretende ver o DVD do filme no seu computador (e não na TV), pode usar o novo aplicativo Rifftrax Player e rodar simultaneamente o DVD e o áudio do Rifftrax.

É realmente uma ideia genial e funciona muito bem. (A empresa me mandou Crepúsculo: Eclipse para assistir no novo player, e há algumas partes de morrer de rir. A minha sequência favorita é a da reunião de cúpula entre os vampiros e os lobisomens, que aparecem na forma canina. O líder dos vampiros resolve enfrentar todos eles. O sujeito do Rifftrax emprestou a sua voz: “Agora, antes de começarmos, tenho só uma pergunta. [E continua como se estivesse falando com o seu cachorro] Cadê o bom menino? Ein? Cadê o bom menino?”)

Claro que não é nenhuma solução definitiva. Em primeiro lugar, nem todos os filmes funcionam com o Rifftrax player; o site tem uma lista dos que funcionam.

Em segundo lugar, fazer com que o filme e o arquivo MP3 rodem simultaneamente não é uma simples questão de dois cliques. O Rifftrax Player é basicamente um aplicativo para rodar DVD de fonte aberta que foi manipulado grosseiramente para rodar também o arquivo do MP3, de modo que você precisa abrir manualmente um arquivo especial síncrono no mesmo folder do arquivo MP3.

Por fim, parece incrível, mas achei que o arquivo do MP3 e o vídeo ainda ficam fora de síncrono. Para restabelecer o sincronismo basta um clique – e não mais ficar procurando um Pause – mas mesmo assim. Encontrar o sincronismo perfeito não era a questão fundamental para desenvolver este aparelho?

Então, se você quer assistir a um filme da Rifftrax no seu computador, é muito melhor usar o novo aparelho da maneira correta. Tudo o que permite levar o Rifftrax a um público maior é ótimo, na minha opinião.

* Publicado originalmente em 04/01/2012.