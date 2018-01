Pink Floyd vai virar videogame? - Link - Estadão

Em uma entrevista para o site da BBC, o baterista do Pink Floyd, Nick Mason, deu a entender que sua banda está preparando um jogo musical nos moldes do Guitar Hero ou do Rock Band.

“Todos estão procurando novas formas de vender música porque o antigo negócio de vender discos praticamente desapareceu”, disse o baterista. “Eu sou da velha guarda e me sinto triste em relação a isso, porque eu sempre gostei do conceito do álbum – mais do que ouvir algumas faixas soltas – e todo o lado da arte da capa foi embora, com isso”. E se nos lembrarmos que a parte do visual é contemplada em games como Guitar Hero, faz todo o sentido a banda abraçar este formato.

Mas dá para imaginar como seria a fase psicodélica do grupo, quando o grupo era liderado por Syd Barrett, transformada num videogame? E que tal a fase tensa, do disco duplo The Wall? Porque o Rock Band dos Beatles conta com o fato da banda de Lennon e McCartney não ter tantos altos e baixos emocionais em sua carreira.

O que Nick descarta é a possibilidade de o grupo gravar músicas novas para este projeto. Leia a matéria na íntegra (em inglês) aqui.