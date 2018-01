Pinterest dispensa necessidade de convite - Link - Estadão

Site que permite ao usuário ‘pinar’ e criar um painel de imagens que goste agora é aberto e não requer convite por e-mail

SÃO PAULO – O Pinterest, rede social que funciona como uma espécie de mural de fotos e vídeos online, agora está aberto a todos os que quiserem participar. Antes, era preciso se cadastrar no site e aguardar um e-mail com um convite para participar.

“Estamos muito empolgados em poder oferecer o Pinterest a mais pessoas”, disse a rede social em seu blog. “Se você é um ‘Pinner’ com amigos que estejam esperando nos bastidores, esperamos que vocês comuniquem [a novidade] a eles”.

Quem quiser participar deve acessar o site, podendo logar com suas contas do Facebook ou Twitter. Também é possível se cadastrar apenas com um endereço de e-mail.

O Pinterest chegou a ser considerada a terceira maior dos Estados Unidos em abril, ficando atrás apenas do Facebook e do Twitter. Neste mês, uma pesquisa apontou o Brasil como maior audiência da rede social na América Latina, com 27,8% dos visitantes. Em maio, o Pinterest recebeu um investimento de US$ 100 milhões do maior e-commerce do Japão.

Considerado um dos 50 melhores sites de 2011 pela revista Time, o Pinterest foi o serviço online que mais rapidamente atingiu 10 milhões de acessos únicos por mês nos EUA, de acordo com a comScore – foram menos de 2 anos, de seu lançamento em março de 2010 até janeiro deste ano, quando chegou a 11,7 milhões de acessos únicos mensais.

