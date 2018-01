Pinterest lança aplicativo para Android - Link - Estadão

A rede social de imagens chegou ao sistema operacional do Google, e anuncio também uma nova versão para iPad

Nayara Fraga, do Radar Tecnológico

SÃO PAULO – A rede social Pinterest — uma espécie de mural de imagens online que já chegou a gerar mais tráfego que o Twitter — está agora disponível para aparelhos baseados em Android, o sistema operacional do Google presente em dispositivos de várias marcas, como Motorola e Samsung.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e também no Instagram

O anúncio foi feito pela companhia na terça-feira, 14, em evento em São Francisco, na Califórnia. A ausência do Pinterest no Android era motivo de frequentes queixas. A cada novidade lançada, sempre surgiam comentários como “que tal um app para Android?”, conta a empresa em seu blog.

O aplicativo foi customizado para a plataforma, com o cuidado de certificar o funcionamento em smartphones e tablets “independentemente do custo do aparelho, velocidade ou tamanho da tela”, segundo a rede social.

O Pinterest está disponível para download na Google Play, a loja de aplicativos do Android, como se vê no site. Requer Android 2.2 ou superior. Em pesquisa feita hoje em celulares de colegas de redação, o Radar Tecnológico observou, no entanto, que a busca por “Pinterest” ainda não mostrava o aplicativo oficial como resultado em todos os casos. Mas é possível baixá-lo diretamente do site da Google Play, conectando o aparelho a um computador.

O Pinterest também anunciou o lançamento de um aplicativo customizado para iPad, que promete melhor interação com as imagens. A rede social já podia ser baixada diretamente da AppStore para o tablet da Apple, mas o aplicativo era o mesmo disponível para iPhone. Agora, o app parece estar mais intuitiva e oferece mais opções para o usuário que navega na tela mais espaçosa do iPad.

A companhia apresentou ainda uma nova versão do app para iPhone, que agora exibe duas colunas para que os usuários naveguem por mais imagens.

A rede social alcançou 11,7 milhões de usuários únicos nos Estados Unidos em janeiro, segundo a empresa de pesquisa comScore. O número foi bastante comentado na época, já que o Pinterest ultrapassava, então, a marca dos 10 milhões de vistantes mais rapidamente que qualquer outro site na história. Não há número mais recentes que esses, mas estatística do AppData mostra que a audiência dos que se conectam à rede via Facebook ficou entre 15 milhões e 16 milhões nos últimos trinta dias.

Investimento

Em maio, o Rakuten, maior site de e-commerce do Japão, que também atua no Brasil, fez aporte de US$ 100 milhões no Pinterest. Especialistas relacionaram o investimento com a dificuldade da Rakuten de ganhar mercado fora do Japão.