Pinterest para divulgar criminosos - Link - Estadão

Reduto de imagens de moda e decoração, rede social também tem perfil para divulgar procurados pela polícia

SÃO PAULO – Normalmente forrada com fotos de looks, cupcakes, tecidos estampados e animais peludos, agora a rede social tem também uma galeria de “mais procurados”. Indiferente aos dados que indicam uma predominância feminina no Pinterest (cerca de 80%), o jornal Mercury e a polícia da cidade de Pottstown, nos EUA, resolveram fazer um uso do Pinterest que destoa de todos os outros. E deu certo: o número de prisões cresceu 58% desde que as fotos começaram a ser publicadas.

A opção pelo Pinterest foi pensada. O acesso pode ser feito de qualquer dispositivo, móvel ou não, sem precisar fazer cadastro. Colocar os “mugshots” (nome em inglês para a foto tirada na delegacia) no mural supostamente feminino do Pinterest está surtindo efeito, segundo a polícia de Pottstown.

Os próprios leitores do Mercury fazem denúncias e ajudam as autoridades.

Spring City e Phoenixville, cidades vizinhas a Pottstown, se interessaram pelo sucesso da ideia e incluíram seus “mais procurados” no mural do Mercury, na esperança de também conseguirem pregar seus criminosos na cortiça.

