Pioneiro da cultura digital para de blogar - Link - Estadão

Pioneiro da cultura do software livre e e na discussão sobre direitos autorais no universo digital, Lessig explicou no último post de seu blog que em breve assumirá a cadeira de diretor do Centro Edmond J. Safra para Ética em Harvard – em um projeto de pesquisa sobre corrupção institucional que deve durar 5 anos.

Lessig também afirmou que com a iminente chegada do terceiro filho, sua vida online perde um pouco de espaço. No entanto, o pensador avisa que “continua tentando entender o Twitter“, além de continuar postando como convidado no blog do jornal online The Huffington Post.

Lawrence Lessig ainda mantém um canal de videocast na Blip.TV, além de um podcast. Junto com Joe Trippi, também comanda o misto de site e ONG Change-Congress.org.