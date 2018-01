Pirata assume cadeira no Europarlamento - Link - Estadão

Amelia esperou por dois a liberação do posto no legislativo. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – Há 2 anos, a ativista e militante da internet livre Amelia Andersdotter e seu colega do Partido Pirata sueco Christian Engström foram eleitos para o parlamento da União Europeia. Como havia apenas uma cadeira para o país, Amelia não obteve o assento. No fim de 2009, no entanto, graças ao Tratado de Lisboa, que aumentava o número de cadeiras de cada país da União, Amelia seria finalmente convocada ao círculo legislativo. Cada país teve que rapidamente se reorganizar para definir quem seriam os novos eleitos. A Bélgica, com seus cinco parlamentos, e a França demoraram muito nesse processo. Por “muito” entenda dois anos.

Agora, o suplício deve acabar para a pirata defensora do fim do copyright, hoje com 23 anos. Em um comunicado, por e-mail, Andersdotter deu a notícia da sua futura estreia no Europarlamento, possivelmente ainda neste ano:

Meus caros, Parece que eu e meus 17 colegas do Tratado de Lisboa MEP [membros do europarlamento] vamos finalmente estreiar durante a sessão de Estrasburgo, em dezembro de 2011. Levaram dois anos e meio para que as instituições europeias e os Estados membros assinassem um documento permitindo a continuação da democratização da União; em número igual de anos, eu terei a possibilidade de trabalhar ativamente visando a democratização do grupo. Não houve qualquer chamado oficial me convocando ao parlamento ainda – aparentemente tais notificações serão enviadas somente após o governo belga ter a sua confirmação aprovada pelo depositário dos documentos do Tratado em Roma. Isso significa que se a notificação do governo belga e posterior aprovação por Roma demorar mais de 12 dias a contar de hoje, minha posse, ao contrário, ocorrerá somente durante a plenária de janeiro. Certamente minhas perspectivas quanto a democracia, burocracia e suas muitas interações amadureceram muito nestes dois anos, mas para o restante da minha legislatura vou fazer o meu melhor para fazer avançar esta União :) Amelia

+ Veja aqui a entrevista que o ‘Link’ fez com Amelia em junho.

—-

Leia mais:

• Partido Pirata.BR