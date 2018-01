Pirataria chinesa - Link - Estadão

O ministério de Relações Exteriores da China considerou “sem fundamento” as acusações dos Estados Unidos de que a China está falhando no combate à pirataria, publicou a agência oficial de notícias Xinhua nesse fim de semana.

A agência citou o porta-voz do ministério Ma Zhaoxu, afirmando que a China implementou políticas de combate à pirataria em filmes, música, videogames e outros produtos de entretenimento protegidos por direitos autorais.

“Os membros do Congresso dos EUA deveriam respeitar o fato e parar de fazer acusações sem fundamento contra a China”, afirmou o porta-voz.

Líderes chineses reuniram-se nesta semana em Pequim com a secretária de Estado dos EUA, Hillary Clinton, e com o secretário do Tesouro norte-americano, Timothy Geithner.

Apesar de uma série de assuntos que incluem práticas comerciais chinesas e taxa de câmbio do iuan estarem na agenda das reuniões, a defesa da propriedade intelectual é um dos temas de grande importância da pauta norte-americana.

O representante comercial dos EUA, Ron Kirk, afirmou na semana passada que Washington poderia usar as discussões econômicas para tratar com os líderes chineses questões sobre violação de direitos autorais e inovação.

Os EUA colocaram a China e a Rússia no topo de uma lista de pirataria divulgada no início deste mês.

Ma Zhaoxu afirmou que a proteção de direitos intelectuais é assunto de grande importância para o governo chinês e que o combate à pirataria tornou-se parte da estratégia nacional do país.