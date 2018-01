Pirataria não incomoda empresa do Angry Birds - Link - Estadão

“Temos que ficar felizes com o fato de que a marca é hoje a mais copiada na China”

O Angry Birds ocupa o primeiro lugar no hit parade da pirataria chinesa. E quer saber? Os donos da marca acham ótimo.

—-

“São 100 milhões de downloads do Angry Birds na China esse ano”, disse Peter Vesterbacka, CEO da finlandesa Rovio, desenvolvedora do jogo. “A procura por produtos físicos é tão grande quanto. É claro que queremos vender produtos oficialmente licenciados e de boa qualidade. Mas, ao mesmo tempo, temos que ficar felizes com o fato de que a marca é tão amada que é hoje a mais copiada na China.”

Falando ao site TechCrunch, Vestebacka disse que há planos de lojas próprias, serviços, brinquedos, curtas e longas de animação e até livros de receita nos planos. Muitas ideias para estes produtos poderão vir das criações piratas.

Para o executivo, boa parte desses lançamentos deve acontecer na China primeiro. “Queremos ser mais chineses que as empresas chinesas.”

O céu é o limite para “a marca mais cresce no mundo”. Segundo o executivo, um filme dos Angry Birds, deve demorar entre “dois e três anos” para chegar e nem precisará das salas de cinema para estourar. “Temos imenso poder de distribuição através do nosso jogo, talvez mais que os estúdios de Hollywood.