Piratas no parlamento estadual de Berlim - Link - Estadão

Incentivadores do Partido Pirata comemoram resultado da votação que levou organização ao parlamento. FOTO: Adam Berry/AP

SÃO PAULO – O Partido Pirata alemão entrará no parlamento estadual de Berlim. Com 8,5% dos votos, o partido conseguiu 14 cadeiras num total de 149.

“O Partido Pirata é o verdadeiro vencedor das eleições estaduais de Berlim”, estampou o jornal Deutsche Welle.

O Partido apostou no público jovem com uma campanha irreverente. Criado em 2006, a organização foi além dos temas usualmente abordados – pirataria, compartilhamento de arquivos e liberdade de expressão – e incluiu questões sociais em sua campanha.

Um dos projetos, por exemplo, é garantir transporte público gratuito na cidade.

Essa é a segunda vez que os piratas se saem bem na Europa. Em 2009, o Partido Pirata da Suécia (o primeiro do mundo) conseguiu uma cadeira no Parlamento com 7% dos votos.

No Brasil, o Partido Pirata já anunciou que começa uma articulação para disputar as eleições. Quais as chances deles por aqui?