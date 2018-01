Placa de vídeo dá show nos games - Link - Estadão

Teste: Radeon HD 4890

Pode não parecer, mas muita gente ainda joga no PC. E em muitos aspectos, é muito melhor jogar no PC que nos consoles, especialmente aqui no Brasil. Os games são mais baratos, jogar online não demanda, na esmagadora maiora das vezes, nenhum pagamento de mensalidade e os gráficos excedem em muito a qualidade vista nos consoles de última geração.

Mas uma boa experiência no computador depende diretamente de uma boa placa de vídeo. E não tem segredo: uma máquina equilibrada, com uma boa quantidade de memória, um processador decente e uma boa placa-mãe amarrando tudo precisa de uma placa de vídeo poderosa para extrair o máximo do sistema e oferecer uma condição de jogo perfeita.

E não se engane quem acredita que “joguinhos” são leves. Games de última geração são verdadeiros devoradores de recursos de sistema. Em alguns casos, o melhor é pouco para rodar os últimos lançamentos.

Uma das últimas placas de vídeo a chegar no mercado, a Radeon HD 4890 promete ser uma das placas mais parrudas do mercado. Mas será que o poder da Radeon compensa o gasto energético? E o nível de ruído que ela gera, é aceitável?

Para tirar a prova, testamos a fundo uma unidade da 4890 em diversas situações de uso.

O primeiro contato com a placa é ótimo. A 4890 é grande, ocupa dois espaços no gabinete. A maior parte de seu volume é destinada ao sistema de refrigeração. E grandes ventoinhas normalmente significam barulho igualmente grande.

Em nosso PC de testes, um Phenom X3 com 4 GB de RAM, foi muito fácil fazer a instalação.

Primeira boa surpresa. Depois de ligada a placa, o nível de ruído é relativamente pequeno para um equipamento desse tamanho.

Outra surpresa boa: o Windows Vista Home Premium instalado na máquina detectou a Radeon HD 4890 e já a pré-configurou.

Mesmo assim, é sempre bom instalar a última versão dos drivers. Depois que o Catalyst, o conjunto de drivers atualizados, foi instalado, a placa estava pronta para o teste.

O primeiro teste foi com games. Utilizamos os games Crysis, FarCry 2, Left4Dead, Ghostbusters e Prototype. Todos os games rodaram na resolução de 1920×1200.

Em todos os casos, 100% dos jogos rodaram suavemente, a pelo menos 30 quadros por segundo, com todos os efeitos de aprimoramento gráfico ativados. Em Left4Dead a performance foi tão grande que foi necessário limitar o número de quadros a 60 por segundo, o máximo possível para conseguir jogabilidade fluída e discernível pelo olho humano. Excelente resultado, especialmente se o PC for conectado à uma TV full HD. Em parte, o bom desempenho nos jogos se deve à enorme quantidade da RAM da placa. 1 GB é o suficiente para dar conta do recado em qualquer game.

O segundo teste foi o de reprodução de vídeo. Para tirar proveito da GPU, utilizamos um reproodutor de vídeo compatível com Stream, a linguagem de programação criada pela AMD para aproveitar todos os núcleos de processamento da Radeon. Na 4890, são 800 unidades de processamento, além de decodificação nativa de vídeo. Todo esse poder resulta numa liberação quase que total da CPU do PC na decodificação de vídeo. Em nossos testes, filmes em DVD tiveram sua resolução aumentada em tempo real para 1.080 linhas com excelentes resultados. Filmes em Blu-ray foram totalmente decodificados pela GPU, sem nenhuma carga sobre a CPU.

A Radeon HD 4890 também conta com uma saída HDMI que também manda o áudio pelo cabo. Isso, para jogar em uma TV de alta definição, é uma mão na roda.

Com um controle sem fio, do tipo usado no Xbox 360, é possível ter no PC uma experiência de jogo que excede em muitas vezes a experimentada em um console de última geração. Lado a lado, comparamos Ghostbusters do Xbox 360 e do PC. A diferença de qualidade foi enorme. E no Xbox 360, o visual já impressiona.

A Radeon HD 4890 não é uma placa para quem está entrando no universo dos jogos para PC. Até pelo preço (a partir de R$ 800, dependendo do fabricante), é uma placa que é mais adequada para usuários mais experientes. Mas a facilidade de instalação e estabilidade de uso não a fazem inacessível para os jogadores de primeira viagem.