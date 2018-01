Places chega ao Reino Unido - Link - Estadão

Um mês após o lançamento nos Estados Unidos, o Facebook Places, recurso de geolocalização da maior rede social do mundo, estreia no Reino Unido nesta sexta-feira, 17. Ele está sendo implementado gradativamente para os usuários da região, mas todos já conseguem acessá-lo via celular.

O Places é um serviço que permite que os usuários façam check-in em lugares reais, atualizando seu perfil do Facebook com sua localização — com o oferecido ao que faz sites como Foursquare e Gowalla.

Mais uma vez, o Facebook enfatiza que seus usuários possuem total controle de privacidade. Os checkins são, por padrão, vistos apenas pelos amigos de cada usuário – a não ser que o próprio os configure para serem públicos.

Sem falar em datas, o Facebook anunciou que o serviço deve chegar ao resto da Europa em breve.