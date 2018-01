Planeta Michael Jackson - Link - Estadão

A empresa de entretenimento See Virtual Worlds firmou um acordo com os gerentes do legado de Michael Jackson para criar o “Planet Michael“, um mundo virtual dedicado à figura do “rei do pop” e aos seus fãs, informou a companhia nesta terça-feira, 21.

O projeto consistirá em dar vida a um universo interativo relativo ao cantor, no qual os membros, usando avatares, poderão viajar por diferentes fases da vida e da música de Michael Jackson.

“Michael sempre estava explorando novas formas criativas de usar a tecnologia para melhorar as experiências de seus ‘admiradores’.

Estamos entusiasmados por estar trabalhando com a See Virtual Worlds para construir uma experiência global interativa adequada a um artista tão inovador como Michael Jackson”, comentou John McClain, um dos gestores do fundo fiduciário do cantor.

O “Planet Michael” será o primeiro mundo virtual dedicado exclusivamente ao “rei do pop” e incluirá música, moda, danças, estilo de vida e atividades filantrópicas realizadas pelo artista.

As localizações do “planeta” vão girar em torno de algumas das canções do artista, de forma que a parte dedicada a “Scream”, por exemplo, terá aspecto futurista.

O software do programa terá download gratuito e não haverá cotas de assinatura, embora o See Virtual World espere rentabilizar o “Planet Michael” mediante a venda de produtos virtuais, como ocorre em mundos similares, como o “Second Life”.

A caracterização e as habilidades dos personagens dos usuários, que poderão realizar o famoso “moonwalk”, dependerão da compra dessas “qualidade”.

Ainda assim, os avatares vão precisar de roupas e comida, que, apesar de virtual, terão custo real.

