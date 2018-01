Plano Nacional de Banda Larga sai este ano; diz Lula - Link - Estadão

O Plano Nacional de Banda Larga esteve na pauta do presidente Lula nesta terça-feira (2).

Hoje foram abertos os trabalhos do Congresso Nacional. E, na mensagem da presidência da república, o Plano Nacional de Banda Larga teve destaque – e foi o único pedido direto feito pelo Executivo.

“Em 2010, será implementado o Programa Nacional de Banda Larga, visando a ampliar o acesso em banda larga fixa e móvel de todos os cidadãos, inclusive das áreas rurais e remotas”, disse a mensagem do presidente Lula.

O presidente Lula determinou no ano passado a liberação do Fundo de Universalização das Telecomunicações (Fust) para o projeto. Esse valor vem de 1% da receita bruta das empresas de telecomunicações – elas acumulam cerca de R$ 1 bilhão por ano e, desde 2001, o fundo já recolheu R$ 8 bilhões.A liberação está condicionada à aprovação da Nova Lei do Fust, o PL 1.481/2007.

No final da tarde, Lula se reuniu com representantes da sociedade civil para discutir o Plano Nacional de Banda Larga.

Reprodução da foto enviada por Marcelo Branco

Marcelo Branco, que organizou a Campus Party, esteve no encontro e postou no Twitter detalhes sobre a reunião. Segundo ele, Lula disse que o governo ainda está fechando o plano, mas “quer escutar, antes, a sociedade civil”.

Ainda segundo os relatos de Marcelo Branco, o coordenador dos projetos de inclusão digital do governo e assessor da presidência, César Alvarez, disse que o investimento do governo pode chegar até 15 bilhões até 2014.