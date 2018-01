Planos do leilão de rede 4G chegam ao Senado - Link - Estadão

Ministro Paulo Bernardo quer que boa parte da infraestrutura da rede seja fabricada no Brasil

O ministro Paulo Bernardo apresentou os planos nesta quarta-feira, 14. FOTO: Ayrton Vignola/AE

BRASÍLIA – O ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, e o presidente da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), João Rezende, estiveram hoje na Comissão de Ciência e Tecnologia (CCT) do Senado para apresentarem aos parlamentares os planos para os leilões das faixas de 2,5 gigahertz (GHz), voltada para a telefonia de quarta geração (4G), e de 450 megahertz (MHz), voltada para a internet móvel rural.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

A licitação está prevista para o dia 4 de junho.

Segundo Paulo Bernardo, a Comissão Europeia e a embaixada dos Estados Unidos solicitaram ao governo brasileiro explicações sobre a obrigatoriedade de que parcela significativa dos equipamentos utilizados na implantação das plataformas do 4G seja fabricada no Brasil e tenha tecnologia nacional.

“Estamos preparando as respostas, mas temos convicção de que a exigência não viola as regras da Organização Mundial do Comércio (OMC)”, afirmou o ministro.

/Eduardo Rodrigues (Agência Estado)