Plataforma digital leva aromas para mensagens; livros; roupas e músicas - Link - Estadão

oPhone libera odores enviados via app de mensagens e fotos. FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – Texto, som, imagem e vídeo são meios vastamente utilizados por quem deseja contar uma história. Em um mundo digital, qual seria o próximo possível formato para as narrativas? A Vapor Communications, empresa baseada em Cambridge, nos Estados Unidos, nasceu em 2013 para garantir que seja o aroma.

oBracelet é vendido por US$ 14

A equipe formada por um professor de engenharia biomédica em Harvard (David Edwards) e sua estudante (Rachel Field) criou então o oPhone, aparelho composto por cápsulas que borrifa cheiros designados através do app oNotes, por um smartphone ou tablet. Atualmente, a “biblioteca aromática” conta com mais de 300 mil combinações.

Na última semana, a empresa lançou a oMedia, uma plataforma para venda de itens como livros, músicas e peças vestíveis (a loja virtual conta com a pulseira oBracelet, que dispara odores através de um botão) que interagem com os aromas disponíveis pela Vapor. A expectativa da empresa é agora tornar o oPhone (que custa US$ 150) mais portátil e lançar a oCase, uma capinha de celular que propaga os aromas sugeridos pelas oNotes.

O app oNotes está disponível para iPhone e deve ganhar versão para iPad nesta semana.