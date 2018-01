Plataforma pode fazer apps de iOS rodarem no Android - Link - Estadão

SÃO PAULO – Quem usa Android já está acostumado a ver apps interessantes ou games muito legais sendo anunciados primeiro para iOS e depois chegarem ao sistema operacional móvel do Google, ou nem terem acesso a eles.

Mas essa diferença entre os sistemas operacionais pode acabar em breve, graças a uma plataforma desenvolvida por um professor e cinco candidatos ao doutorado em Ciência da Computação da Universidade de Columbia.

A Cider (sidra, em português literal) é uma camada de compatibilidade entre as duas plataformas: apesar de diferentes, os comandos dados por aplicativos de iOS e Android são parecidos. A plataforma faz o aplicativo pensar que está no iOS, e converte os comandos para Android, sem problema algum.

Entretanto, a transformação de comandos faz com que os aplicativos rodem bem lentamente no sistema do Google, uma vez que ela exige muito do processamento do smartphone.

Por enquanto, a Cider ainda não está disponível para download, e o que foi apresentado ao público é apenas um protótipo, mas já capaz de usar comandos de hardware específicos, como o GPS. A equipe revela em seu site que continuará a desenvolver o produto. Vale a pena conferir o relatório completo publicado pela Universidade de Columbia.