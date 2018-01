Plataforma WordPress celebra 10 anos - Link - Estadão

Maior ferramenta de publicação da internet é usada por cerca de 70 milhões de sites

Camiseta comemorativa dos dez anos do WordPress FOTO: Divulgação

SÃO PAULO – Você está sempre a apenas alguns cliques de distância de um site que usa WordPress. Cerca de 18% do conteúdo online é publicado com a plataforma. Blogs da CNN, New York Times e Reuters usam a ferramenta. O site do Link também é publicado via WordPress.

A plataforma está comemorando uma década nesta segunda, 27. Para celebrar, centenas de encontros de usuários estão programados para vários locais do mundo. No site dos encontros, uma reunião em São Paulo promete juntar 86 pessoas. A maior será em São Francisco, com 264 “entusiastas” inscritos.

Aproximadamente 70 milhões de sites usam o WordPress. Sua última versão foi baixada 21 milhões de vezes. Semana passada, a empresa por trás da plataforma, Automattic, anunciou ter levantado US$ 50 milhões numa negociação de ações.

Gráfico de apresentação do WordPress mostra divisão de usuários entre ‘Pequenos negócios e indivíduos’, ‘grandes negócios e empresas’ e ‘sem fins lucrativos, governamental e educacional’ FOTO: Divulgação

As razões do sucesso do WordPress são evidentes: a plataforma é simples e flexível. Desenvolvida em código aberto, aceita modificações de todo tipo. Criada inicialmente para blogs, seus recursos evoluíram ao longo dos anos e hoje sites completos de empresas ou de conteúdo usam a ferramenta. O WordPress é integrado com diversas outras plataformas, como Twitter, Flickr, GoogleMaps, Vimeo e SoundCloud.

O WordPress foi criado pelos americanos Matt Mullenweg e Mike Little. Escrevendo sobre o aniversário, Mullenweg disse “parece que foi ontem que estávamos brincando no meu blog e nos blogs de alguns amigos do colégio. Dois desses amigos se casaram, um se separou, dois ainda estão tentando entender as coisas, e um faleceu”.