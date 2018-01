'PlayStation 3 ainda não terminou seu ciclo de vida' - Link - Estadão

Durante a E3, presidente da Sony na Europa diz acreditar na longevidade do PlayStation 3

Jim Ryan aposta que títulos anunciados durante a feira darão novo ânimo ao console. FOTO: EFE

LOS ANGELES – O presidente da Sony na Europa, Jim Ryan, afirmou à Agência Efe em Los Angeles que o popular console PlayStation 3 ainda não terminou seu ciclo de vida, apesar dos rumores sobre uma renovação do dispositivo em 2013.

Em entrevista realizada por ocasião da feira de videogames E3, que acontece nesta semana na cidade californiana, Ryan disse que os novos conteúdos anunciados para o PS3 na última segunda-feira são “um apoio muito forte” da Sony ao console que, em 2012, completa seu sexto aniversário.

Entre os novos títulos para PS3 previstos para 2013 estão dois dos que mais despertaram interesse na E3: The Last of Us e Beyond: Two Souls - este último protagonizado pela atriz Ellen Page ( de Juno).

“Se ainda estamos desenvolvendo estes jogos para o PS3 é porque acreditamos na longevidade da plataforma”, afirmou Ryan, que também disse que a Sony não se sente obrigada a acelerar a estreia de um PS4 após a saída do Kinect para Xbox 360 e a chegada do Nintendo Wii U ainda neste ano.

“Cada empresa toma suas próprias decisões e ninguém é forçado a fazer nada”, esclareceu o executivo britânico, que apontou que a empresa japonesa tem suas estratégias definidas e que irá segui-las “sem considerar de forma particular a concorrência”.

A Nintendo lançará o Wii U, a segunda geração do Wii, no último terço do ano, embora a data exata e o preço do dispositivo ainda sejam desconhecidos.

A estreia de um novo console será sentida, muito provavelmente, nas vendas do PS3 (e do Xbox), o que pode levar a Sony a contra-atacar com uma redução no preço de seu aparelho. Ryan não descartou tal medida, embora tenha preferido não falar sobre o assunto “antes que aconteça”.

“Achamos que o PS3 apresenta um ótimo valor em seu atual preço de mercado (249 euros e US$ 249 para seu modelo básico). O mercado neste momento parece estar muito receptivo a esses preços”, disse.

O objetivo atual da Sony com seu PS3, segundo o presidente da Sony, é “ampliar a base demográfica em busca de um consumidor mais jovem, sem alienar o jogador mais fiel”, indicou.

Como parte desse plano, a empresa apresentou na E3 o sistema Wonderbook, uma tecnologia que utiliza o controle Move de PS3 e a realidade aumentada para criar conteúdos como Book of Spells, com o qual os usuários poderão aprender feitiços e colocá-los em prática na tela.

“As aplicações potenciais são virtualmente ilimitadas. Estamos trabalhando muito nisso atualmente”, indicou.

Ryan saiu em defesa do novo console portátil da Sony, o PSVita, que foi criticado após seu lançamento internacional, em fevereiro, por falta de jogos em seu catálogo, o que na opinião do executivo “não foi justo”.

Entre os que destacaram a pouca oferta de jogos para o PSVita está o criador de The Legend of Zelda e Super Mario Bros“, Shigeru Miyamoto, muito vinculado com a Nintendo, assim como páginas da web referentes à tecnologia.

“Até o fim do ano vão sair 60 títulos para PSVita. Há muita variedade e muita profundidade, temos Call of Duty, Assassin’s Creed, Fifa, Little Big Planet, que são grandes franquias”.

Quanto aos planos da Sony para jogos em 3D, os quais não foram mencionados na feira E3 deste ano, Ryan se limitou a dizer que as três dimensões “já fazem parte do cenário”.

“A tecnologia 3D foi o tema do ano passado, inclusive falamos muito sobre isso há dois anos. Não é que esteja ultrapassada, mas a cada ano é preciso falar do novo e atual. Se continuássemos falando sobre o assunto, as pessoas ficariam entediadas muito rápido”, declarou.

Entre os jogos disponíveis em 3D apresentados na E3 estão God of War: Ascension e Sly Cooper: Thieves in Time.

/ Fernando Mexía (EFE)

