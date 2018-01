PlayStation 4 atinge 7 milhões de unidades vendidas - Link - Estadão

Console da Sony custa R$ 4 mil no País. Console da Sony custa R$ 4 mil no País. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – A Sony anunciou nessa quinta-feira, 17, que o PlayStation 4 atingiu a marca de 7 milhões de unidades vendidas em todo o mundo, aumentando a liderança aparente que seu console tem sobre o rival Xbox One, da Microsoft.

“A jornada do PS4 mal começou, e nós ainda estamos enfrentando dificuldades com a forte demanda no mundo. Mantemos o nosso compromisso de satisfazer a necessidade dos nossos consumidores, superando suas maiores expectativas”, disse o presidente da Sony Computer Entertainment,Andrew House sobre a marca.

A empresa anunciou ainda que 20,5 milhões de games já foram vendidos exclusivamente para a plataforma, seja em cópias físicas ou digitais — uma média de pouco menos de três jogos diferentes para cada console.

Atualmente disponível em 72 países (o rival Xbox One chegou a apenas 26), o PS4 ganhou força em suas vendas com seu lançamento no Japão, onde o console teve quase 400 mil unidades vendidas em pouco menos de um mês. Nos EUA, o console é vendido por US$ 399, enquanto no Brasil o preço permanece em R$ 4 mil.

Entretanto, é difícil precisar o sucesso da Sony sobre a Microsoft nos últimos tempos: a empresa de Bill Gates não revela dados sobre as vendas do Xbox One desde janeiro, quando informou que havia vendido 3,9 milhões de aparelhos.

Os últimos números de mercado nos EUA mostram ligeiro equilíbrio entre as duas plataformas, mas o mercado mundial mostrou-se receptivo ao lançamento de Titanfall, um dos primeiros grandes jogos exclusivos para a plataforma da Microsoft.