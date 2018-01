PlayStation 4 brasileiro é o mais caro do mundo - Link - Estadão

Preço foi divulgado hoje pela Sony; com menos dinheiro é possível pagar viagem e compra antecipada de console no exterior

SÃO PAULO – O PlayStation 4, novo videogame da Sony, chegará ao País no dia 29 de novembro ao surpreendente preço de R$ 3.999 – valor mais alto para o aparelho no mundo. Nos EUA, o aparelho custa US$ 399 (ou R$ 860) e poderá ser comprado a partir do dia 15 de novembro.

Uma simples pesquisa nos sites das companhias aéreas mostra que sai mais barato ir até os Estados Unidos comprar o videogame no dia do lançamento. Passagens de ida e volta, entre São Paulo e Nova York, no dia 15, custam entre US$ 1 mil e US$ 1,3 mil – ou R$ 2,1 mil e R$ 2,8 mil, aproximadamente. Somado ao valor do videogame, a conta fica entre R$ 3.010 e R$ 3.760.

Comprar lá fora tem ainda outra vantagem: o PlayStation 4 trazido na mala está livre de imposto, já que o aparelho entraria na cota de US$ 500 a que os brasileiros têm direito em viagens ao exterior. Não é à toa que muita gente viaja para comprar produtos importados – o gasto em viagens internacionais no último mês de agosto foi recorde.

O preço irritou jogadores e fãs da marca PlayStation: em apenas algumas horas, o post de anúncio no blog da empresa já havia recebido mais de 250 reclamações. Uma petição online para que o produto chegue ao País com um preço justo já colheu mais de 100 mil assinaturas.

Em resposta, uma porta-voz da Sony alegou que o valor é alto “pois o console é importado e o preço se baseia nas taxas de importações impostas pelo governo local”.

Segundo levantamento do professor Fernando Zilveti, da Escola de Administração da Fundação Getúlio Vargas (FGV), a incidência de impostos sobre o PlayStation 4 seria de 73%, o que inclui sete tarifas diferentes. A carga tributária, segundo ele, é bem similar à dos computadores.

Tomando-se como base o preço praticado nos Estados Unidos e aplicando-se as tarifas brasileiras, o PlayStation chegaria ao País por um preço aproximado de R$ 2075. Zilveti lembra, entretanto, que a discrepância entre este valor e o preço divulgado pela Sony não é apenas graças à margem de lucro. “Pode ser o custo de distribuição, de importação, do varejista, mas o empresário não diz exatamente o que é”, diz o professor. “Como o consumo está aquecido no Brasil, as empresas conseguem vender seus produtos aqui mesmo cobrando mais caro.”

Repercussão

A notícia também pegou de surpresa especialistas e o mercado de varejo, especialmente após meses de expectativa por um anúncio de preço mais baixo do videogame. Em julho, durante a feira especializada E3, o executivo Jack Tretton, da Sony, disse que a meta da empresa era trazer o PS4 ao Brasil com o mesmo valor praticado nos EUA.

“Os lojistas reclamaram muito do preço, porque ele fará com que os consumidores deixem o varejo para comprar o PlayStation 4 no mercado cinza. Além disso, os contrabandistas usarão o preço nacional como referência negativa, o que é muito ruim”, conta Moacyr Alves, presidente da ACIGames (Associação Comercial, Industrial e Cultural de Games do Brasil), formada a partir do movimento Jogo Justo, que luta pela redução de impostos no setor.

Controle do jogo terá botão específico para compartilhamento de imagens e vídeos na rede

“O mercado brasileiro tem muito a perder com um possível crescimento do ‘grey market’. Passamos anos sofrendo boicotes e preconceito dos produtores por conta da pirataria e contrabando, e é possível que agora isso volte a acontecer”, diz ele. Para Thiago Moreira, gerente regional de produtos da consultoria Nielsen, o valor proposto pela Sony “está fora da realidade do brasileiro”.

Os dois também comentaram sobre a concorrência com o Xbox One, console da Microsoft que chega ao mercado brasileiro uma semana antes do PlayStation 4. O videogame da empresa de Bill Gates também chega ao Brasil com o rótulo de ‘mais caro do mundo’, mas o preço é menos salgado que o do rival: R$ 2.200 – nos EUA, o mesmo console sai por US$ 499.

Para Moacyr Alves, “o consumidor que estiver em dúvida entre os consoles optará pelo Xbox One. A Sony vai perder muito com isso”. Moreira, da Nielsen, acredita que “quem quiser o PlayStation vai optar pelo mercado cinza. A comparação passa a ser do Xbox One legal com o PlayStation de contrabando, e isso pode trazer uma distorção para esse cenário”.

Especificações. Com capacidade de processamento de 2,75 GHz, memória de 8GB e 500GB de armazenamento, o kit no qual o PlayStation 4 será vendido inclui o console, um controle sem fio, um headset com fone de ouvido e microfone, um cabo HDMI e um cabo USB.

Uma série de jogos já foi confirmada para o novo console, incluindo novas versões das séries FIFA, Call Of Duty, Battlefield, Final Fantasy e Just Dance. Nos EUA, quiosques de demonstração já foram instalados pela Sony em grandes lojas de varejo.

/ COLABOROU MARIANA CONGO

