PlayStation 4 chega à marca de 40 milhões de unidades vendidas - Link - Estadão

O videogame PlayStation 4, da Sony, aumentou ainda mais sua vantagem para a concorrência: nesta quinta-feira, 28, a empresa anunciou que chegou à marca de 40 milhões de unidades do console enviadas para lojistas até o final do mês de março de 2016, encerrando seu ano fiscal de 2015. Ao todo, 17,7 milhões de unidades do PlayStation 4 foram enviadas ao varejo entre março de 2015 e março de 2016.

Ainda que nem todas as unidades possam ter sido de fato comercializadas, a estatística mostra o domínio atual da Sony no mercado de videogames: na última quarta-feira, a Nintendo divulgou que vendeu 12,8 milhões de unidades do Wii U desde seu lançamento, em novembro de 2012. Lançado no mesmo mês que o PlayStation 4, em novembro de 2013, o Xbox One, da Microsoft, tem vendas estimadas em torno de 19 milhões de unidades.

Poder. Outro dado que dá dimensão do poder da Sony no mundo dos games é que a PlayStation Network, rede online que também funciona como loja de games, faturou mais entre março de 2015 e março de 2016 do que toda a Nintendo.

No ano fiscal de 2015, a Nintendo teve receita de 504,4 bilhões de ienes (cerca de R$ 16,3 bilhões). Apenas com as vendas de sua rede digital, a Sony teve receita de 529,9 bilhões de ienes (cerca de R$ 17,7 bilhões).