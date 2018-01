PlayStation 4 chega às lojas em novembro - Link - Estadão

Novo videogame da Sony será lançado em 29 de novembro no Brasil; preço não foi divulgado; nos EUA custará US$ 399

SÃO PAULO – O PlayStation 4 (PS4) será lançado no Brasil e em outros países em novembro. O anúncio da data de lançamento foi feito nesta terça-feira, 20, durante a feira Gamescom, realizada na Alemanha. Nos Estados Unidos, o aparelho chega às lojas no dia 15 de novembro, onde custará US$ 399. Duas semanas depois, no dia 29 de novembro, o videogame estará disponível em outros 30 países, incluindo o Brasil. O preço sugerido para o País não foi divulgado. Na Europa o aparelho será vendido por 399 euros.

A empresa afirmou que 38 jogos estarão disponíveis para o novo videogame até o fim do ano. Segundo a fabricante, foram feitas encomendas de mais de 1 milhão de unidades do aparelho em todo o mundo. “A resposta que recebemos é nada menos que incrível”, disse Andrew House, presidente executivo da divisão de entretenimento da Sony.

O PS4 é a mais nova versão videogame da Sony, apresentada pela primeira vez em fevereiro. Entre as principais mudanças está um sensor de toque no controle DualShock 4 e configurações aprimoradas: 500 GB de armazenamento, 8G de memória RAM, processador AMD de 8 núcleos, e acelerador gráfico Radeon de 1,8 tflops. O console também terá o sensor de movimento PlayStation 4 Eye, semelhante ao Kinect, que será vendido separamente por US$ 59 nos EUA.

O aparelho fará frente ao Xbox One, da Microsoft, que também chega às lojas no fim do ano e trará um sistema que poderá ser integrado aos controles da televisão. O sensor Kinect também foi aprimorado e ganhou recursos de reconhecimento de rostos e poderá até identificar o batimento cardíaco do jogador. O equipamento da Microsoft será vendido por US$ 500 (EUA), 499 euros (Europa) e 429 libras esterlinas (Reino Unido). Ele também será lançado em novembro, mas a data ainda não foi divulgada.

A Sony também anunciou nesta terça-feira uma redução de US$ 50 do preço do videogame portátil PlayStation Vita, que passará a custar US$ 199 nos Estados Unidos.

