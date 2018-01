PlayStation 4 é lançado nos Estados Unidos - Link - Estadão

Novo videogame da Sony tem ênfase em lado social e custa US$ 399; console chega ao País no dia 29 por polêmicos R$ 4 mil

SÃO PAULO – Nessa sexta-feira, 15, a espera de muitos jogadores acaba: o PlayStation 4 finalmente chega às lojas dos Estados Unidos, por US$ 399, dando o pontapé inicial para a guerra dos consoles da oitava geração de videogames.

Os jogadores brasileiros terão de esperar um pouco (e desembolsar muito mais) para ter o PS4 em casa: por polêmicos R$ 4 mil (preço mais caro do mundo pelo console), o game chega ao País daqui a duas semanas, na sexta-feira, 29.

Com 500 GB de armazenamento, 8GB de memória RAM, processador de 2,75 GHZ com 8 núcleos, o PlayStation 4 tem um novo controle, o Dual Shock 4, que tem como novidade um botão de compartilhamento (que permite ao jogador dividir com seus amigos no Facebook momentos de suas partidas) e uma entrada para fone de ouvido.

O kit no qual o PlayStation 4 será vendido inclui o console, um controle sem fio, um headset com fone de ouvido e microfone, um cabo HDMI e um cabo USB. Vendido separadamente, como um rival do Kinect, sistema de reconhecimento de gestos do Xbox, está o Playstation 4 Eye, que custará US$ 59 (preço não divulgado no País).

Vinte e dois jogos fazem parte do lançamento do Playstation 4, incluindo títulos como FIFA 14, Call of Duty: Ghosts, Injustice e Assassin’s Creed IV. No Brasil, os jogos serão vendidos a R$ 180, embora muitos varejistas já façam pré-vendas por R$ 20 a mais.

Além disso, a pré-venda do PS4 começou na segunda-feira, 11. O videogame custa R$ 4 mil, quase duas vezes mais que Xbox One e duas vezes mais que seu antecessor, PS3, quando chegou oficialmente ao mercado brasileiro em 2010.

Quando foi anunciado, o preço gerou polêmica na internet, por estar fora do padrão do consumidor brasileiro. A Sony brasileira alegou que a causa principal era a alta taxa de tributação praticada sobre a importação do videogame, e divulgou planilha de como chegou ao valor de R$ 4 mil.

Na época, o Link publicou reportagem que questionava algumas das práticas feitas pela Sony, e verificou que, para o consumidor brasileiro, seria mais barato ir aos EUA e comprar o videogame por lá do que esperar seu lançamento no País. Em entrevista ao Link, Mark Stanley, CEO da Sony Computer Entertainment para a América Latina, revelou que a companhia estava perdendo dinheiro vendendo o PS4 a R$ 4 mil.