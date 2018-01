PlayStation 4 vende quase o dobro de unidades que Xbox One - Link - Estadão

TÓQUIO – Sony Computer Entertainment (SCE) anunciou nesta terça-feira que seu novo videogame, PlayStation 4, superou as 6 milhões de unidades vendidas no mundo tudo menos de quatro meses após ter sido lançado ao mercado, o que supera as expectativas de sucesso.

A companhia previa vender 5 milhões de unidades entre a data de lançamento, em novembro do ano passado, e março deste ano. O número supera deste modo o PlayStation 3 (que no mesmo período vendeu 3,55 milhões de unidades) e seus concorrentes diretos Xbox One, que vendeu em torno de 3,5 milhões de aparelhos, e Wii U, com 6 milhões, mas que foi lançado um ano antes.

Isso também coloca o vídeo game no bem-sucedido caminho do PlayStation 2, que com 155 milhões de unidades é o mais vendido da história.

Os usuários japoneses, que foram os últimos a poder comprar, adquiriram 370 mil unidades desde sua saída à venda em 22 de fevereiro.

O PlayStation 4, desenhado para ter uma maior conectividade com as redes sociais e os telefones celulares, está disponível em 57 países da América do Norte, Europa, Ásia e América Latina.

A SCE informou ainda que desde novembro de 2013 vendeu 13,7 milhões de cópias de vídeo games para seu novo aparelho, com títulos como “Killzone Shadow Fall” alcançando 2,1 milhões de unidades vendidas.

/EFE