Playstation Move chega ao Brasil - Link - Estadão

O controle baseado no reconhecimento de movimentos PlayStation Move será lançado no Brasil até o final do ano, segundo comunicado da Sony Brasil divulgado nesta sexta-feira, 17. O problema é que o dispositivo chega com cerca de três meses de atraso em relação aos Estados Unidos, além de custar quatro vezes mais. Se o aparelho é vendido por mais ou menos US$ 100 dólares lá fora, por aqui ele custará R$ 799.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O pacote, chamado Kit Move, trará o controle PS Move, a câmera PlayStation Eye e o game Sports Champion, além de demos de outros títulos.

Ao final de novembro, a Sony internacional afirmou que já tinha vendido cerca de 4,1 milhões de controles Move em todo mundo nos dois primeiros meses depois do lançamento. O videogame entrou no mercado junto com o Kinect, da Microsoft, que também faz uso de uma tecnologia de identificação gestual – porém, sem a necessidade de um controle, como o Move e o Wii – e vem disputando espaço com ele nesse período de compras de final de ano.