PlayStation Vita chega em dezembro ao Japão - Link - Estadão

Novo game portátil da Sony terá modelos 3G e wi-fi e poderá se conectar com PlayStation 3 e computadores pessoais

Hiroshi Kawano, vice-presidente da Sony, e Kiyoyuki Tsujimura, vice da Docomo, seguram o PS Vita durante a conferência em Tóquio. Embaixo, Kawano fala sobre os planos para o novo console móvel. FOTOS: Kim Kyung-Hoon/Reuters

TÓQUIO – O novo vídeo game portátil da Sony, o PlayStation Vita, chegará ao mercado japonês no próximo dia 17 de dezembro com mais 26 novos modelos, informou, nesta quarta-feira, 14, o grupo japonês.

Apresentado no mês de junho, na feira E3 de Los Angeles, nos Estados Unidos, o PS Vita chegará às lojas em duas versões: uma com conexão 3G e wi-fi ao preço de 285 euros, e outra somente com wi-fi, que custará 237 euros.

O presidente da Sony Computer Entertainment, Andrew House, indicou que a empresa deve introduzir cada vez mais softwares para o PS Vita. O objetivo é “demonstrar as qualidades” deste novo game, informou a agência local Kyodo.

Entre os jogos que serão lançados com o PS Vita, destaque para Little Big Planet, Uncharted: Golden Abyss e Virtual Tennis 4 (World Tour Edition), além de Michael Jackson, The Experience HD, um game de dança baseado nas músicas do ídolo pop.

Sucessor do PSP, o PlayStation Vita apresentará funções de conectividade para o PlayStation 3 e computadores pessoais. A idéia é fazer com que os jogos do game portátil possam ser visualizados também em tela grande.

Para introduzir o modelo no mercado, a Sony planeja oferecer aos usuários uma experiência de iniciação ao PS Vita na Tokyo Game Show, a maior feira de vídeo games do Japão, que será realizada a partir desta quinta-feira, 15, até o dia 18 de setembro.

Com o anúncio do PlayStation Vita, a Sony buscou dar uma resposta para a rival Nintendo, que, no início da semana, confirmou uma série de novos lançamentos, entre eles: jogos, vídeos em 3D e uma extensão de comando para o portátil 3DS.

Anteriormente, com intenção de impulsionar as vendas do novo modelo portátil, a Nintendo apresentou um enorme desconto para seus clientes. O preço do game, lançado em fevereiro, foi reduzido de 237 euros para 142 euros.

