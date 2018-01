PlayStation Vita; o novo portátil da Sony - Link - Estadão

??? Durante a E3, a fabricante japonesa apresenta o seu novo console portátil e recebe críticas por causa do preço de US$ 300

A apresentação do novo console portátil da Sony, o PlayStation Vita. FOTO: Chris Pizzello/AP – 06/06/2011

LOS ANGELES – A Sony revelou no fim da segunda-feira, 6, o preço de seu novo portátil para videogames PlayStation Vita, em um movimentado evento em Los Angeles, mas a empresa acabou sendo imediatamente criticada sobre o preço do aparelho, considerado por especialistas como caro.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

O evento envolveu participação de astros dos esportes e do rock, e foi um esforço da gigante da eletrônica para deixar para trás as invasões de hackers que forçaram a empresa a tirar do ar PlayStation Network por quase um mês.

O novo aparelho pretende concorrer com rivais como o Apple iPod Touch e a grande variedade de celulares inteligentes e tablets disponíveis no mercado. Depois da primeira demonstração do novo aparelho, em janeiro, o evento da segunda-feira revelou novos detalhes, entre os quais o nome do produto e preço.

O PlayStation Vita custará US$ 249 na versão básica, ou US$ 299 para a versão com acesso à rede celular 3G, e estará no mercado antes do período de compras de Natal, disse Kazuo Hirai, o segundo em comando da Sony, a jornalistas.

“O preço é aceitável para quem joga videogames o tempo todo, mas caro demais para o mercado de massa”, disse Dan Ernst, analista de pesquisas da Hudson Square.

Os preços no Japão serão de 24,98 mil e 29,98 mil ienes, enquanto na Europa os aparelhos custarão € 249 e € 299 , mais ou menos a mesma coisa que o Nintendo 3DS, um portátil que exibe jogos em 3D lançado no começo do ano.

A conectividade é um dos argumentos de venda mais fortes do Vita. Para os adeptos mais fiéis dos videogames, a capacidade de retomar jogos no ponto em que os deixaram, mesmo fora de casa, pode ser um forte fator de diferenciação com relação à principal rival da Sony, a Microsoft, que não oferece um sistema portátil de videogames.

O evento da Sony aconteceu durante a convenção de videogames E3, o maior evento anual do setor, que atrai 45 mil jornalistas, analistas e profissionais do setor a um centro de convenções com área equivalente à de oito campos de futebol.

Hirai causou resmungos na audiência de milhares de espectadores ao dizer que a Sony trabalharia com a AT&T como operadora exclusiva de telecomunicações para o Vita, nos Estados Unidos.

/ REUTERS